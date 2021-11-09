Посол Турции в РФ: Мы разделяем радость победы Азербайджана

"Благодаря усилиям президента Ильхама Алиева и азербайджанского народа Карабах, который 30 лет был под оккупацией, возвращен. Для турецкого народа это тоже очень важное событие".

"Благодаря усилиям президента Ильхама Алиева и азербайджанского народа Карабах, который 30 лет был под оккупацией, возвращен. Для турецкого народа это тоже очень важное событие".

Как передаёт российское бюро Report, об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар на мероприятии в Москве, посвященном первой годовщине со Дня Победы Азербайджана во второй карабахской войне.

"Как говорил Гейдар Алиев, "Турция и Азербайджан: одна нация - два государства". С самого начала карабахской войны мы оказали полную поддержку Азербайджану. Как говорил Мустафа Кемаль Ататюрк: "Горе Азербайджана - горе Турции, а радость и победа Азербайджана - радость для Турции" и 30-летняя оккупация Карабаха была горем и для турецкого народа. Сегодня Турция разделяет радость победы Азербайджана. Я поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой и выражаю искренние соболезнования семьям шехидов", - заявил Мехмет Самсар.