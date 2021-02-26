Посол Турции: Геноцид в Ходжалы – это преступление против человечности

"Те, кто совершил это преступление, должны понести наказание"

"Мы чтим память наших шехидов, которые стали жертвами геноцида со стороны армян в Ходжалы".

Об этом Report заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"Мы вновь объединяясь обращаемся к миру со словами "Справедливость к Ходжалы". Геноцид в Ходжалы – это преступление против человечности. И те, кто совершил это преступление, должны понести наказание.

Сегодня мы счастливы, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Дай Бог, мы увидим как, те азербайджанцы, которые бежали из Ходжалы и других оккупированных земель, вернутся в свои дома. После того, как жизнь этих людей вернётся в свое нормальное русло, упокоятся и души шехидов Ходжалы", - сказал он.