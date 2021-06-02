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Посол Турции: Армяне Франции имеют сильное влияние на официальных лиц страны

Посол Турции: Армяне Франции имеют сильное влияние на официальных лиц страны "Мы усилим борьбу против дезинформации армян Франции относительно Карабаха".
Карабах
2 июня 2021 г. 14:49
Посол Турции: Армяне Франции имеют сильное влияние на официальных лиц страны
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"Мы усилим борьбу против дезинформации армян Франции относительно Карабаха".

Об этом французскому бюро Report сказал посол Турции во Франции Рефик Али Онанер.

По его словам, армяне Франции имеют сильное влияние на официальных лиц страны: "Мы внимательно следим за новостями, если это касается Азербайджана. Турция постоянно поддерживала освобождение оккупированных территорий Азербайджана. Мы приветствуем усилия Азербайджана по прекращению оккупации со стороны Армении, которая не просто оккупировала азербайджанские территории, но усугубляла этот конфликт. Вся международная общественность должна приветствовать окончание 30-летней оккупации. К сожалению, Франция – страна, где армяне могут влиять на политиков. В результате такого давления в парламенте были приняты резолюции о признании "независимости" Нагорного Карабаха. Даже правительство Франции отвергает эти резолюции. Эти явление демонстрирует влияние армян на политиков".

По словам посла, Турция всегда готова защищать Азербайджан от информации клеветнического характера и атак армян во Франции: "Распространяется информация, совершенно далекая от реалий, связанных с Карабахом, информация клеветнического характера. Мы даже сталкиваемся с "государственной ложью", распространяемой официальными лицами государства. Наглядный пример этого появившаяся во многих СМИ клеветническая информация о направлении Турцией в Азербайджан иностранных наемников для освобождения земель. Когда весь азербайджанский народ готов освободить свои земли, нет никакой нужды в иностранных наемниках. Это всего лишь одна из распространяемых армянами лживых информаций. По этой причине общественность Франции, политики должны регулярно информироваться о развитии региона, о том, как азербайджанские территории были оккупированы Арменией. Мы увеличим наши усилия для уличения этой лжи и донесения до них правдивой информации".

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Версия на английском языке Turkish ambassador: International community should welcome end of 30-year occupation
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: "Beynəlxalq ictimaiyyət 30 il davam edən işğala son qoyulmasını alqışlamalıdır"

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