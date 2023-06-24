Посол Таджикистана: Возвратившиеся в Лачын будут жить в прекрасных условиях

Мы наблюдаем большие созидательные программы на освобожденных территориях, реализовываются множество больших проектов.

Наблюдаем масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана, тут реализуется множество крупных проектов.

Как передает Report, об этом посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли заявил журналистам в рамках поездки в Лачын.

"Я сегодня очередной раз в Карабахе. Мы видим тут большие изменения. Ведутся масштабные восстановительные работы под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, и они успешно реализуются",- сказал посол, добавив, что Лачын - это прекрасное, туристическое место.

"Это говорит о том, что мирная жизнь налаживается. Люди, которые возвращаются, будут жить в прекрасных условиях",- сказал он.