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Посол Таджикистана: Возвратившиеся в Лачын будут жить в прекрасных условиях

Посол Таджикистана: Возвратившиеся в Лачын будут жить в прекрасных условиях Мы наблюдаем большие созидательные программы на освобожденных территориях, реализовываются множество больших проектов.
Карабах
24 июня 2023 г. 13:38
Посол Таджикистана: Возвратившиеся в Лачын будут жить в прекрасных условиях

Наблюдаем масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана, тут реализуется множество крупных проектов.

Как передает Report, об этом посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли заявил журналистам в рамках поездки в Лачын.

"Я сегодня очередной раз в Карабахе. Мы видим тут большие изменения. Ведутся масштабные восстановительные работы под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, и они успешно реализуются",- сказал посол, добавив, что Лачын - это прекрасное, туристическое место.

"Это говорит о том, что мирная жизнь налаживается. Люди, которые возвращаются, будут жить в прекрасных условиях",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan səfiri: “Laçına qayıdanlar yaxşı şəraitdə yaşayacaqlar”
Версия на английском языке Ambassador of Tajikistan: People returning to Lachin will live in excellent conditions

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