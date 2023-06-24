Посол Таджикистана: Возвратившиеся в Лачын будут жить в прекрасных условиях

Наблюдаем масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана, тут реализуется множество крупных проектов.
Как передает Report, об этом посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли заявил журналистам в рамках поездки в Лачын.
"Я сегодня очередной раз в Карабахе. Мы видим тут большие изменения. Ведутся масштабные восстановительные работы под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, и они успешно реализуются",- сказал посол, добавив, что Лачын - это прекрасное, туристическое место.
"Это говорит о том, что мирная жизнь налаживается. Люди, которые возвращаются, будут жить в прекрасных условиях",- сказал он.