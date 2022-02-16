Посол: США готовы сотрудничать с Азербайджаном в вопросе разминирования

Хотелось бы видеть больше американских компаний, участвующих в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Хотелось бы видеть больше американских компаний, участвующих в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипотношений между странами.

"Когда я был в Агдаме, я видел все своими глазами. Хотелось бы видеть больше американских компаний, участвующих в восстановлении. Для их привлечения нужно проводить больше открытых тендеров и повышать привлекательность бизнес-среды. У Азербайджана большой потенциал, а мы готовы поделиться нашим опытом", - заявил посол.

Посол США подчеркнул огромный потенциал освобожденных территорий Азербайджана в вопросе зеленой энергии, выразив надежду, что американские компании также примут участие в подобных проектах в сфере возобновляемых источников энергии.

Эрл Литценбергер также отметил, что США обладают необходимым опытом и оборудованием для поддержки Азербайджана в разминировании освобожденных земель. Так, по его словам, Институт наследия Маршала США (Marshall Legacy institute) удачно сотрудничает с ANAMA в этом вопросе.