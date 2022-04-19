О нас
Аудио новости

Посол: США поддерживают процесс разминирования на освобожденных территориях

Посол: США поддерживают процесс разминирования на освобожденных территориях Успешное разминирование и восстановление освобожденных территорий очень важны для возвращения туда вынужденных переселенцев. США поддерживают этот процесс.
Карабах
19 апреля 2022 г. 16:05
Посол: США поддерживают процесс разминирования на освобожденных территориях
Эрл Литценбергер

Успешное разминирование и восстановление освобожденных территорий очень важны для возвращения туда вынужденных переселенцев. США поддерживают этот процесс.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

По словам посла, США остаются приверженными содействию процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Мы поддерживаем шаги в этом направлении. Недавно ЕС сыграло в этом важную роль и мы одобряем это", заявил Литценбергер.

Говоря о восстановительных работах, ведущихся на освобожденных территориях Азербайджана, посол отметил, что хотел бы видеть больше работающих там американских компаний: "Такие уже есть в сфере энергетики, разминирования. Однако хотелось бы видеть больше... Для привлечения большего числа компаний нужно объявлять открытые тендеры".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səfir: “ABŞ işğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə prosesini dəstəkləyir”
Версия на английском языке Ambassador: US supports de-mining process in liberated territories

Самое важное

В связи с «Тертерским делом» арестованы еще несколько человек
В связи с «Тертерским делом» арестованы еще несколько человек
19 апреля 2022 г. 15:53
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
19 апреля 2022 г. 13:16
Вице-спикер Милли Меджлиса: V Съезд азербайджанцев мира в Шуше – международное событие
Вице-спикер Милли Меджлиса: V Съезд азербайджанцев мира в Шуше – международное событие
19 апреля 2022 г. 12:36
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Эрдоган: Освобождение азербайджанских земель создает важную возможность для мира в нашем регионе
Эрдоган: Освобождение азербайджанских земель создает важную возможность для мира в нашем регионе
18 апреля 2022 г. 22:09
В Кяльбаджаре на пути движения автобуса с 20 пассажирами обнаружена мина
В Кяльбаджаре на пути движения автобуса с 20 пассажирами обнаружена мина
18 апреля 2022 г. 14:43
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь
18 апреля 2022 г. 14:12
Резня в Башлыбеле глазами очевидцев
ФотоРезня в Башлыбеле глазами очевидцев
18 апреля 2022 г. 13:30
V Съезд азербайджанцев мира будет проведен в Шуше
V Съезд азербайджанцев мира будет проведен в Шуше
18 апреля 2022 г. 10:02
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
16 апреля 2022 г. 14:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi