Посол: США поддерживают процесс разминирования на освобожденных территориях

Успешное разминирование и восстановление освобожденных территорий очень важны для возвращения туда вынужденных переселенцев. США поддерживают этот процесс.

Успешное разминирование и восстановление освобожденных территорий очень важны для возвращения туда вынужденных переселенцев. США поддерживают этот процесс.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

По словам посла, США остаются приверженными содействию процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Мы поддерживаем шаги в этом направлении. Недавно ЕС сыграло в этом важную роль и мы одобряем это", заявил Литценбергер.

Говоря о восстановительных работах, ведущихся на освобожденных территориях Азербайджана, посол отметил, что хотел бы видеть больше работающих там американских компаний: "Такие уже есть в сфере энергетики, разминирования. Однако хотелось бы видеть больше... Для привлечения большего числа компаний нужно объявлять открытые тендеры".