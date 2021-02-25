Посол: Совершенное в Ходжалы ничем невозможно оправдать

В одну ночь были убиты 613 человек, среди них старики, женщины и дети

“Каждый год в конце февраля мы поминаем жертв трагедии, которая произошла в 92-м году. В результате кровавой бойни, погибли сотни местных жителей. Сегодня впервые за долгие годы мы отмечаем этот день с совершенно другим, особенным чувством. Мы отмечаем его как народ-победитель, с уверенностью смотря в будущее. Весь мир убедился в том, насколько у нас мощная и современная армия, как высок боевой дух наших солдат и офицеров, как сильна и неприклонна воля нашего Президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Эта война вернула нам не только оккупированные врагом азербайджанские территории, но и честь и достоинство. Не забывайте об этом и всегда помните, что отныне на вас двойная ответственность за себя и за того парня, который уже никогда не вернется, не окончит университет, не станет врачом, инженером, педагогом или музыкантом. Помните об этом каждый день, каждый час и каждую минуту”.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль оглы на прошедшей в Москве конференции «Уроки истории и роль современной молодежи в предотвращении преступлений против человечности”.

Полад Бюльбюль оглы обратился к молодёжи и призвал ее всегда помнить своих героев: “В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы и в его окрестностях произошла одна из самых жестоких расправ над мирным азербайджански населением. В одну ночь были убиты 613 человек, среди них старики, женщины и дети. Показания выживших свидетельствуют о неимоверной жестокости атакующих. Эту жестокость ничем невозможно оправдать. Никогда об этом не забывайте! Изгнание азербайджанцев с территории Армении было лишь началом большого плана армянских сепаратистов. На втором этапе последовала этническая чистка Нанорного Карабаха, а затем и семи районов, населенных азербайджанцами».