Посол: Шарль Мишель содействует нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Евросовета Шарль Мишель содействует нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Президент Евросовета Шарль Мишель содействует нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил на пресс-конференции.

"Президент Совета ЕС Шарль Мишель содействует миростроительству между Азербайджаном и Арменией, и конечная цель этой инициативы - установление стабильности и мира в регионе", - отметил посол.

Также по словам П. Михалко, ЕС сотрудничает с ANAMA в вопросах разминирования, посредством ПРООН оказывая поддержку проектам по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.