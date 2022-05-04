Посол: Шарль Мишель содействует нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Евросовета Шарль Мишель содействует нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил на пресс-конференции.
"Президент Совета ЕС Шарль Мишель содействует миростроительству между Азербайджаном и Арменией, и конечная цель этой инициативы - установление стабильности и мира в регионе", - отметил посол.
Также по словам П. Михалко, ЕС сотрудничает с ANAMA в вопросах разминирования, посредством ПРООН оказывая поддержку проектам по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.