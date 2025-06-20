Посол Сербии высоко оценил темпы восстановления в Лачыне

Посол Сербии высоко оценил темпы восстановления в Лачыне

Впечатлен темпами строительно-восстановительных работ, проводимых в Лачыне.

Об этом корреспонденту Report в Лачыне заявил посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич.

"Лачын - удивительное место, и еще более удивительно то, что за время, прошедшее с моего последнего визита, произошли масштабные изменения. Мой последний визит был полтора года назад, и просто невероятно, как много нового здесь построено. Мы сегодня прилетели в новый аэропорт. Я действительно горжусь страной [Азербайджаном] и ее развитием", - сказал посол.

Дипломат отметил, что это уже его четвертый визит в Лачын.

"Завтра мы посетим Шушу и Агдам. В Агдаме я был три года назад и с нетерпением жду возможности увидеть произошедшие там изменения. Каждый раз, приезжая на сюда [освобожденные территории], сложно узнать места, которые видел ранее - все вокруг меняется, становится новым, большим, лучшим и, действительно, красивым", — отметил посол.