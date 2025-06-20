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Посол Сербии высоко оценил темпы восстановления в Лачыне

Посол Сербии высоко оценил темпы восстановления в Лачыне Посол Сербии высоко оценил темпы восстановления в Лачыне
Карабах
20 июня 2025 г. 14:07
Посол Сербии высоко оценил темпы восстановления в Лачыне

Впечатлен темпами строительно-восстановительных работ, проводимых в Лачыне.

Об этом корреспонденту Report в Лачыне заявил посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич.

"Лачын - удивительное место, и еще более удивительно то, что за время, прошедшее с моего последнего визита, произошли масштабные изменения. Мой последний визит был полтора года назад, и просто невероятно, как много нового здесь построено. Мы сегодня прилетели в новый аэропорт. Я действительно горжусь страной [Азербайджаном] и ее развитием", - сказал посол.

Дипломат отметил, что это уже его четвертый визит в Лачын.

"Завтра мы посетим Шушу и Агдам. В Агдаме я был три года назад и с нетерпением жду возможности увидеть произошедшие там изменения. Каждый раз, приезжая на сюда [освобожденные территории], сложно узнать места, которые видел ранее - все вокруг меняется, становится новым, большим, лучшим и, действительно, красивым", — отметил посол.

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Версия на английском языке Serbian ambassador praises pace of reconstruction in Lachin
Версия на азербайджанском языке Serbiya səfiri Laçında aparılan bərpa işlərinin sürətini yüksək qiymətləndirib

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