О нас

Посол: Саудовская Аравия и Азербайджан стремятся к еще большему расширению связей

Посол: Саудовская Аравия и Азербайджан стремятся к еще большему расширению связей Участие Саудовской Аравии в работах по разминированию, проводимой Азербайджаном, говорит о глубоких взаимоотношениях и высоком уровне сотрудничества между двумя странами.
Карабах
16 января 2024 г. 12:51
Посол: Саудовская Аравия и Азербайджан стремятся к еще большему расширению связей

Поддержка Саудовской Аравией работ по разминированию, осуществляемой Азербайджаном на освобожденных территориях, - еще один показатель крепких взаимоотношений и высокого уровня сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Саудовской Аравии Эссам бин Салех Аль-Джутайли.

"Мы стремимся расширить сотрудничество с Азербайджаном во многих областях - здравоохранении, науке, культуре и др. Прошу милости Всевышнего, чтобы азербайджанский народ полностью избавился от минной угрозы и территории были полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал он.

Посол подчеркнул, что на данный момент между двумя странами ожидаются проекты во многих областях, которые будут реализованы в скором времени.

"Я надеюсь, что 2024 год будет удачным годом для двух стран", - добавил Салех Аль-Джутайли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Envoy: Saudi Arabia and Azerbaijan seek to further expand ties
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycan əlaqələri daha da genişləndirməyə çalışır”

Другие новости из категории

Председатель ANAMA: Мины Армении в Карабахе были установлены исключительно против мирного населения
Председатель ANAMA: Мины Армении в Карабахе были установлены исключительно против мирного населения
16 января 2024 г. 13:09
Для семей бывших переселенцев из Физули состоялась очередная жеребьевка
ФотоДля семей бывших переселенцев из Физули состоялась очередная жеребьевка
12 января 2024 г. 16:59
Глава МИД Греции: Приоритетом для Армении и Азербайджана должен стать прочный мир
Глава МИД Греции: Приоритетом для Армении и Азербайджана должен стать прочный мир
10 января 2024 г. 12:22
Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди
Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди
31 декабря 2023 г. 23:56
Россия обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе
Россия обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе
30 декабря 2023 г. 10:42
Миротворцы примут участие в разминировании освобожденных территорий
Миротворцы примут участие в разминировании освобожденных территорий
14 декабря 2023 г. 20:50
Путин: Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана
Путин: Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана
14 декабря 2023 г. 16:23
Минобороны РФ подтвердило гибель миротворца в Карабахском регионе Азербайджана
Минобороны РФ подтвердило гибель миротворца в Карабахском регионе Азербайджана
12 декабря 2023 г. 20:37
В Шуше проходит учредительная конференция Союза культурных столиц тюркского мира
ФотоВ Шуше проходит учредительная конференция Союза культурных столиц тюркского мира
10 декабря 2023 г. 11:56
340 граждан Азербайджана стали жертвами мин с ноября 2020 года
340 граждан Азербайджана стали жертвами мин с ноября 2020 года
8 декабря 2023 г. 20:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi