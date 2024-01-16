Посол: Саудовская Аравия и Азербайджан стремятся к еще большему расширению связей

Участие Саудовской Аравии в работах по разминированию, проводимой Азербайджаном, говорит о глубоких взаимоотношениях и высоком уровне сотрудничества между двумя странами.

Поддержка Саудовской Аравией работ по разминированию, осуществляемой Азербайджаном на освобожденных территориях, - еще один показатель крепких взаимоотношений и высокого уровня сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Саудовской Аравии Эссам бин Салех Аль-Джутайли.

"Мы стремимся расширить сотрудничество с Азербайджаном во многих областях - здравоохранении, науке, культуре и др. Прошу милости Всевышнего, чтобы азербайджанский народ полностью избавился от минной угрозы и территории были полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал он.

Посол подчеркнул, что на данный момент между двумя странами ожидаются проекты во многих областях, которые будут реализованы в скором времени.

"Я надеюсь, что 2024 год будет удачным годом для двух стран", - добавил Салех Аль-Джутайли.