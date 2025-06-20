Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны

Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны

Темпы восстановления Азербайджаном Карабаха и других освобожденных территорий впечатляют.

Об этом корреспонденту Report в Лачыне заявил посол России Азербайджане Михаил Евдокимов.

"Это моя вторая поездка в Лачын. Я был здесь в прошлом году и это была прекрасная поездка. Темпы, с которой Азербайджан восстанавливает Карабах, Лачын и другие города, впечатляет. И, конечно, здесь создаются для азербайджанцев все условия для того, чтобы жить и отдыхать и работать", сказал посол.

По его словам, он с удовольствием посещает Карабах: "Я был в Физули, Шуше. Естественно, я буду с удовольствием посещать Карабах и другие регионы Азербайджана.