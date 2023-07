Посол: Поддержка армянского сепаратизма в Карабахе обречена на провал

"Поддержка армянского сепаратизма в Карабахе обречена на провал".

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Выразив удовлетворение своим участием в конференции по отношениям ЕС-Азербайджан-Грузия-Армения в Гааге, дипломат отметил, что Евросоюз должен принять новые реалии в нашем регионе, период неопределенности закончился.

Он подчеркнул, что права карабахских армян будут обеспечены наравне с другими гражданами Азербайджана.