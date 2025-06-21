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Посол Палестины восхищен красотой Карабаха: С радостью вернусь сюда вновь

Посол Палестины восхищен красотой Карабаха: С радостью вернусь сюда вновь Посол Палестины восхищен красотой Карабаха: Вернусь сюда с радостью
Карабах
21 июня 2025 г. 15:20
Посол Палестины восхищен красотой Карабаха: С радостью вернусь сюда вновь

Карабах демонстрирует собой уникальную красоту Азербайджана, и я был бы рад приехать сюда еще раз.

Об этом корреспонденту Report заявил посол Палестины в Азербайджане Ахмад Биттани в рамках визита иностранного дипкорпуса на освобожденные территории.

"Это действительно очень красивый регион", - отметил дипломат, недавно приступивший к дипломатической деятельности в Азербайджане.

Посол также выразил твердую надежду на то, что освобожденные территории, в частности город Агдам, который часто называют "Хиросимой Кавказа" из-за масштабов разрушений во время оккупации, будут полностью восстановлены, что сотрет следы десятилетий армянской оккупации.

"Уверен, что в будущем здесь будет очень красивый город", - подчеркнул Биттани, добавив, что с огромной радостью посетил бы освобожденные территории еще раз в будущем.

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Версия на английском языке Palestinian ambassador praises beauty of Karabakh: 'I would be happy to return'
Версия на азербайджанском языке Fələstin səfiri Qarabağın gözəlliyinə heyran qalıb: Buraya böyük məmuniyyətlə qayıdacağam

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