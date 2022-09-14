Посол Пакистана выразил соболезнования Азербайджану

"Наши сердца с семьями 50 шехидов".

"Наши сердца с семьями 50 шехидов".

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Билал Хайи.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования братскому народу Азербайджана в связи с тем, что их храбрые солдаты стали шехидами. Наши сердца с семьями 50 шехидов, мы молим Всевышнего осыпать вечной милостью сынов этой земли", - отметил дипломат.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.