Посол Пакистана: Важно, чтобы подобные экологические преступления больше не повторялись

"Очень важно, чтобы международное сообщество предприняло меры по недопущению в какой-либо стране разрушений, подобных тем, что мы можем видеть на освобожденных территориях Азербайджана".

"Очень важно, чтобы международное сообщество предприняло меры по недопущению в какой-либо стране разрушений, подобных тем, что мы можем видеть на освобожденных территориях Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

"Я побывал во многих освобожденных землях Азербайджана и увидел все разрушения на этих территориях", - отметил посол.

По его словам, важно, чтобы подобные экологические преступления и любые другие разрушения, совершенные людьми больше не повторялись.