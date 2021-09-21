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Посол Пакистана: Важно, чтобы подобные экологические преступления больше не повторялись

Посол Пакистана: Важно, чтобы подобные экологические преступления больше не повторялись "Очень важно, чтобы международное сообщество предприняло меры по недопущению в какой-либо стране разрушений, подобных тем, что мы можем видеть на освобожденных территориях Азербайджана".
Карабах
21 сентября 2021 г. 10:08
Посол Пакистана: Важно, чтобы подобные экологические преступления больше не повторялись
Билал Хаи

"Очень важно, чтобы международное сообщество предприняло меры по недопущению в какой-либо стране разрушений, подобных тем, что мы можем видеть на освобожденных территориях Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

"Я побывал во многих освобожденных землях Азербайджана и увидел все разрушения на этих территориях", - отметил посол.

По его словам, важно, чтобы подобные экологические преступления и любые другие разрушения, совершенные людьми больше не повторялись.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan səfiri: “Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindəki dağıntıları görmüşəm"
Версия на английском языке Important to avert repetition of such environmental crimes in future, Pakistani ambassador says

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