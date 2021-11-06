Посол Пакистана поздравил Азербайджан с годовщиной победы

"Первая годовщина победы в 44-дневной войне - это большое событие для азербайджанского народа"

"Первая годовщина победы в 44-дневной войне - это большое событие для азербайджанского народа, а также для друзей Азербайджана, которые поддерживали его в вопросе Карабаха".

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

"Мы очень рады, что наконец-то этот вопрос решен и ранее оккупированные земли уже освобождены", - заявил посол..

Билал Хаи поздравил Азербайджан с годовщиной победы и добавил, что "теперь азербайджанский народ с помощью своих друзей восстановит и отстроит освобожденные районы".

"Это огромная радость для вынужденных переселенцев, теперь они смогут вернуться на родные земли",- сказал посол.