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Посол Пакистана поздравил Азербайджан с годовщиной победы

Посол Пакистана поздравил Азербайджан с годовщиной победы "Первая годовщина победы в 44-дневной войне - это большое событие для азербайджанского народа"
Карабах
6 ноября 2021 г. 09:20
Посол Пакистана поздравил Азербайджан с годовщиной победы

"Первая годовщина победы в 44-дневной войне - это большое событие для азербайджанского народа, а также для друзей Азербайджана, которые поддерживали его в вопросе Карабаха".

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

"Мы очень рады, что наконец-то этот вопрос решен и ранее оккупированные земли уже освобождены", - заявил посол..

Билал Хаи поздравил Азербайджан с годовщиной победы и добавил, что "теперь азербайджанский народ с помощью своих друзей восстановит и отстроит освобожденные районы".

"Это огромная радость для вынужденных переселенцев, теперь они смогут вернуться на родные земли",- сказал посол.

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Версия на английском языке Pakistani envoy congratulates Azerbaijan on victory anniversary

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