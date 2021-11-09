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Посол Пакистана: Азербайджанский народ своей волей и решимостью вернул свои земли

Посол Пакистана: Азербайджанский народ своей волей и решимостью вернул свои земли "Азербайджанский народ своей волей и решимостью сумел восстановить территориальную целостность страны".
Карабах
9 ноября 2021 г. 09:48
Посол Пакистана: Азербайджанский народ своей волей и решимостью вернул свои земли

"Азербайджанский народ своей волей и решимостью сумел восстановить территориальную целостность страны".

Как передаёт российское бюро Report, об этом заявил посол Пакистана в России Шафкат Али Хан на мероприятии в Москве, посвященном первой годовщине со Дня Победы Азербайджана во второй карабахской войне.

"Азербайджанцы долго и терпеливо ждали решения вопроса, не прибегая к военной силе. Однако вынуждены были применить оружие. Мы рады, что конфликт разрешился. Мы с нетерпением ждем наступления эры стабильности и мира для всего региона. Мы в Пакистане ищем новые перспективы для укрепления отношений с Азербайджаном", - сказал он.

"Сегодня я так же счастлив, как мои азербайджанские братья и сестры, и еще раз хочу поздравить азербайджанский народ и азербайджанское руководство", - заключил посол.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan səfiri: “Azərbaycan xalqı torpaqlarını öz iradəsi və qətiyyəti ilə geri qaytardı”
Версия на английском языке Pakistani envoy: Azerbaijani people returned their lands by their will and determination

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