Посол об участии германских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Торговая палата Германии в Баку готовит предложения для германских компаний, которые заинтересованы в участии в восстановлении экономической активности на освобожденных территориях Азербайджана.

Торговая палата Германии в Баку готовит предложения для германских компаний, которые заинтересованы в участии в восстановлении экономической активности на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом отвечая на вопрос Report, заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

По его словам, Германия готова рассмотреть свое участие в процессе восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях, однако в первую очередь необходимо осуществить разминирование этих земель.

"Мы также обсуждаем с ПРООН (UNDP) процесс гуманитарного разминирования территорий. И Торговая палата Германии в Баку готовит предложения по информированию германских компаний, которые заинтересованы в том, чтобы стать частью восстановления экономической активности возвращенных территорий",- заявил В. Маниг.

Посол отметил, что помимо решения вопросов по разминированию, необходимо привнести стабильность в регион, что важно для всех инвесторов.

Чичек Мамедова