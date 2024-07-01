Посол: Мы поддерживаем контакты с учреждениями, чтобы вовлечь сербские компании в процесс восстановления Карабаха

Сербские компании заинтересованы в участии в восстановлении Карабаха.

Сербские компании заинтересованы в участии в восстановлении Карабаха.

Об этом Report сказал посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич.

"Сербские компании имеют большой интерес и необходимый потенциал, чтобы участвовать в реконструкции и возрождении освобожденных азербайджанских земель. Наше посольство и многие официальные лица Сербии, включая президента Александра Вучича, информировали об этом азербайджанскую сторону. Это касается не только строительных компаний, но и занимающихся сельским хозяйством и умными технологиями", - сказал он.

Посол отметил, что пока Сербии не хватает четкой информации о планируемых проектах и процессе их реализации, поэтому сербские компании не имеют возможности выйти на азербайджанский рынок.

"Тем не менее, посольство Сербии поддерживает контакты с компетентными азербайджанскими учреждениями, чтобы обеспечить возможность вовлечения сербских компаний в этот процесс", - подчеркнул посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.