Посол: Мины, унесшие жизни граждан Азербайджана, были установлены армянскими сепаратистами недавно

Мины, унесшие жизни шести граждан Азербайджана 19 сентября, были установлены армянскими сепаратистами в Карабахском регионе недавно.

Мины, унесшие жизни шести граждан Азербайджана 19 сентября, были установлены армянскими сепаратистами в Карабахском регионе недавно.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Иране Али Ализаде написал в соцсети "Х".

"Лишь за сегодняшний день в результате взрыва мин, установленных армянскими сепаратистами в Карабахском регионе Азербайджана, погибли шесть граждан нашей страны. Почему некоторые государства и международные организации молчат? Они говорят только о продовольственной блокаде, в то время как с начала ноября 2020 года в результате минной блокады, устроенной Арменией на азербайджанских землях, погибли 314 человек. Стоит отметить, что, несмотря на повторные проверки саперов и ежедневное движение транспорта по этим дорогам, мины были установлены совсем недавно",- говорится в публикации.