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Посол: Мины, унесшие жизни граждан Азербайджана, были установлены армянскими сепаратистами недавно

Посол: Мины, унесшие жизни граждан Азербайджана, были установлены армянскими сепаратистами недавно Мины, унесшие жизни шести граждан Азербайджана 19 сентября, были установлены армянскими сепаратистами в Карабахском регионе недавно.
Карабах
19 сентября 2023 г. 13:18
Посол: Мины, унесшие жизни граждан Азербайджана, были установлены армянскими сепаратистами недавно

Мины, унесшие жизни шести граждан Азербайджана 19 сентября, были установлены армянскими сепаратистами в Карабахском регионе недавно.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Иране Али Ализаде написал в соцсети "Х".

"Лишь за сегодняшний день в результате взрыва мин, установленных армянскими сепаратистами в Карабахском регионе Азербайджана, погибли шесть граждан нашей страны. Почему некоторые государства и международные организации молчат? Они говорят только о продовольственной блокаде, в то время как с начала ноября 2020 года в результате минной блокады, устроенной Арменией на азербайджанских землях, погибли 314 человек. Стоит отметить, что, несмотря на повторные проверки саперов и ежедневное движение транспорта по этим дорогам, мины были установлены совсем недавно",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке Ambassador: ‘These mines were installed quite recently, why are some states and international organizations silent?’
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Bu minalar yaxın zamanda yerləşdirilib, bəzi dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar niyə susur?"

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