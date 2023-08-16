Посол Мексики поблагодарила за возможность знакомства с проектами развития и реконструкции Агдама

Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро рада ознакомиться со всеми проектами возрождения, развития и реконструкции Агдама.
Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам заявила посол в начале поездки, поблагодарив организаторов за приглашение.
“Я с нетерпением жду возможности ознакомиться со всеми проектами развития и реконструкции”, - сказала она.
По ее словам, на нее произвели неизгладимые впечатления гранатовые деревья, растущие вдоль дорог.
Сегодня началась поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе в Агдам. В составе делегации - около 100 дипломатов и военных атташе из 45 стран и 12 международных организаций.
Основной целью поездки является ознакомление с потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахского экономического района, в том числе дорогой Агдам-Ханкенди и железной дорогой Барда-Агдам.