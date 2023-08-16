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Посол Мексики поблагодарила за возможность знакомства с проектами развития и реконструкции Агдама

Посол Мексики поблагодарила за возможность знакомства с проектами развития и реконструкции Агдама Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро желает ознакомиться со всеми проектами развития и реконструкции Агдама.
Карабах
16 августа 2023 г. 13:15
Посол Мексики поблагодарила за возможность знакомства с проектами развития и реконструкции Агдама

Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро рада ознакомиться со всеми проектами возрождения, развития и реконструкции Агдама.

Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам заявила посол в начале поездки, поблагодарив организаторов за приглашение.

“Я с нетерпением жду возможности ознакомиться со всеми проектами развития и реконструкции”, - сказала она.

По ее словам, на нее произвели неизгладимые впечатления гранатовые деревья, растущие вдоль дорог.

Сегодня началась поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе в Агдам. В составе делегации - около 100 дипломатов и военных атташе из 45 стран и 12 международных организаций.

Основной целью поездки является ознакомление с потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахского экономического района, в том числе дорогой Агдам-Ханкенди и железной дорогой Барда-Агдам.

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Версия на английском языке Mexican ambassador to Azerbaijan thanks for opportunity to get acquainted with reconstruction projects in Aghdam 
Версия на азербайджанском языке Meksika səfiri Ağdamın yenidənqurulması layihələri ilə tanışlığa görə təşəkkür edib

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