Посол Мексики поблагодарила за возможность знакомства с проектами развития и реконструкции Агдама

Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро желает ознакомиться со всеми проектами развития и реконструкции Агдама.

Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро рада ознакомиться со всеми проектами возрождения, развития и реконструкции Агдама.

Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам заявила посол в начале поездки, поблагодарив организаторов за приглашение.

“Я с нетерпением жду возможности ознакомиться со всеми проектами развития и реконструкции”, - сказала она.

По ее словам, на нее произвели неизгладимые впечатления гранатовые деревья, растущие вдоль дорог.

Сегодня началась поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе в Агдам. В составе делегации - около 100 дипломатов и военных атташе из 45 стран и 12 международных организаций.

Основной целью поездки является ознакомление с потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахского экономического района, в том числе дорогой Агдам-Ханкенди и железной дорогой Барда-Агдам.