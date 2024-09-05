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Посол Мексики отметила День независимости своей страны в Шуше

Посол Мексики отметила День независимости своей страны в Шуше Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро отметила День независимости своей страны в Шуше.
Карабах
5 сентября 2024 г. 03:03
Посол Мексики отметила День независимости своей страны в Шуше

Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро отметила День независимости своей страны в Шуше.

Как передает Report, об этом Управление государственного заповедника города Шуша в социальной сети.

Мы были рады отпраздновать 214-летнюю годовщину Мексиканских Соединенных Штатов в городе Шуша, приветствовать посла Марию Викторию Ромеро Кабальеро в культурной столице Азербайджана. Поздравляем мексиканский народ с этим историческим днем и желаем постоянного развития и процветания!", - говорится в сообщении.

Отметим, что 16 сентября в Мексике ежегодно отмечается День независимости.

Эта дата приурочена к началу борьбы за освобождение Мексики от испанского владычества 16 сентября 1810 года в городе Долорес. Предводителем восстания был священник Мигель Идальго, который был схвачен и казнен колониальными властями в 1811 году. После этого движение возглавил Хосе Мария Морелос.

Созванный повстанцами в 1813 году Чильпансингский конгресс принял декларацию о независимости, а в 1814 году — первую Конституцию. Окончательно независимость Мексики была провозглашена 28 сентября 1821 года.

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Версия на азербайджанском языке Meksika səfiri ölkəsinin Müstəqillik Gününü Şuşada qeyd edib

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