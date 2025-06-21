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Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий

Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий Марокко заинтересовано во вложении инвестиций в восстановление освобожденных территорий Азербайджана. Как передает Report об этом журналистам сказал посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш.
Карабах
21 июня 2025 г. 15:16
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий

Марокко заинтересовано во вложении инвестиций в восстановление освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report об этом журналистам сказал посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш.

"Мы надеемся, что будут инвестиции марокканских компаний в различные сектора, возможно и здесь, в Агдаме или в других регионах", - сказал посол.

Эмбарш отметил, что ежегодно наблюдает преображение инфраструктуры Карабаха.

"Это не первое мое посещение Карабаха. Всегда интересно приезжать и каждый раз видеть новую инфраструктуры", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что власти Азербайджана предлагают большие усилия для восстановления Карабаха.

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Версия на английском языке Morocco interested in investing in restoration of Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Səfir: Mərakeş azad edilmiş ərazilərin bərpasına investisiya yatırmaqda maraqlıdır

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