Посол Малайзии: Грустно видеть разрушения на освобожденных территориях Азербайджана

Очень грустно видеть разрушения на освобожденных территориях Азербайджана.

Очень грустно видеть разрушения на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report заявил посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлан бин Юсуф в рамках поездки в Кяльбаджарский район.

"Очень грустно видеть все эти разрушения. Видно, что уцелели лишь некоторые здания, все остальное разрушено, как и почти во всех остальных городах Карабаха. Мы также увидели мечеть, которая почти вся разрушена", - рассказал посол.

По его словам, Малайзия готова оказать поддержку в рамках программы NFCP, которой возможно заинтересуется Азербайджан.