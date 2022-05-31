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Посол Малайзии: Грустно видеть разрушения на освобожденных территориях Азербайджана

Посол Малайзии: Грустно видеть разрушения на освобожденных территориях Азербайджана Очень грустно видеть разрушения на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
31 мая 2022 г. 17:46
Посол Малайзии: Грустно видеть разрушения на освобожденных территориях Азербайджана

Очень грустно видеть разрушения на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report заявил посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлан бин Юсуф в рамках поездки в Кяльбаджарский район.

"Очень грустно видеть все эти разрушения. Видно, что уцелели лишь некоторые здания, все остальное разрушено, как и почти во всех остальных городах Карабаха. Мы также увидели мечеть, которая почти вся разрушена", - рассказал посол.

По его словам, Малайзия готова оказать поддержку в рамках программы NFCP, которой возможно заинтересуется Азербайджан.

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Версия на английском языке Malaysian Ambassador: It is sad to see devastation in liberated areas of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Malayziya səfiri: “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dağıntıları görmək üzücüdür”

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