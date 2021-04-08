Посол Малайзии: Армяне посягнули на святые места

От конфликта пострадали не только освобожденные от оккупации территории

"В рамках визита мы посетили освобожденные от оккупации районы. Нам обстоятельно рассказали обо всем. От конфликта пострадали не только освобожденные от оккупации территории, но и места проживания мирных жителей далеко от зоны боевых действий. Это преступление против человечности".

По сообщению Report, об этом на брифинге заявил посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлан бин Юсуф.

"Мы обеспокоены разрушением святых мест в районах, которые нам довелось посетить. Мы солидарны с Азербайджаном и всецело поддерживаем заявление, подписанное 10 ноября. Мы окажем поддержку и в восстановлении освобожденных районов", - отметил посол.