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Посол Малайзии: Армяне посягнули на святые места

Посол Малайзии: Армяне посягнули на святые места От конфликта пострадали не только освобожденные от оккупации территории
Карабах
8 апреля 2021 г. 13:24
Посол Малайзии: Армяне посягнули на святые места
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"В рамках визита мы посетили освобожденные от оккупации районы. Нам обстоятельно рассказали обо всем. От конфликта пострадали не только освобожденные от оккупации территории, но и места проживания мирных жителей далеко от зоны боевых действий. Это преступление против человечности".

По сообщению Report, об этом на брифинге заявил посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлан бин Юсуф.

"Мы обеспокоены разрушением святых мест в районах, которые нам довелось посетить. Мы солидарны с Азербайджаном и всецело поддерживаем заявление, подписанное 10 ноября. Мы окажем поддержку и в восстановлении освобожденных районов", - отметил посол.

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Версия на азербайджанском языке Malayziya səfiri: "Baş çəkdiyimiz bütün ərazilərdə ibadət yerlərinin dağıdıldığını gördük"

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