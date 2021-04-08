Посол Малайзии: Армяне посягнули на святые места

"В рамках визита мы посетили освобожденные от оккупации районы. Нам обстоятельно рассказали обо всем. От конфликта пострадали не только освобожденные от оккупации территории, но и места проживания мирных жителей далеко от зоны боевых действий. Это преступление против человечности".
По сообщению Report, об этом на брифинге заявил посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлан бин Юсуф.
"Мы обеспокоены разрушением святых мест в районах, которые нам довелось посетить. Мы солидарны с Азербайджаном и всецело поддерживаем заявление, подписанное 10 ноября. Мы окажем поддержку и в восстановлении освобожденных районов", - отметил посол.