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Посол Литвы: Обсуждаем сотрудничество по экологии на освобожденных землях Азербайджана

Посол Литвы: Обсуждаем сотрудничество по экологии на освобожденных землях Азербайджана Литва ведет обсуждения о сотрудничестве с Азербайджаном на освобожденных землях в сфере экологии.
Карабах
30 июня 2022 г. 11:58
Посол Литвы: Обсуждаем сотрудничество по экологии на освобожденных землях Азербайджана

Литва ведет обсуждения о сотрудничестве с Азербайджаном на освобожденных землях в сфере экологии.

Об этом Report в кулуарах конференции по экологии в Зангилане сказал посол Литвы в Азербайджане Эгидиус Навикас.

"Мы еще не определили, как именно будут вестись работы, это будет посадка деревьев либо другая работа", — сказал он, отметив, что страна изучает различные возможности сотрудничества с Азербайджаном.

" У нас есть некоторые проекты, однако мы еще не представлены на освобожденных территориях", — заявил посол Литвы, добавив, что он очень впечатлен тем, как за короткий период времени на освобожденных территориях уже столько сделано.

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Версия на английском языке Lithuanian ambassador: Lithuania and Azerbaijan discuss environmental cooperation in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Litva səfiri: “Azərbaycan ilə Qarabağda ekologiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edirik”

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