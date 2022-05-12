Посол Литвы: ЕС очень активен в реконструкции освобожденных земель Азербайджана

Европейский союз вносит большой вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Европейский союз вносит большой вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас заявил на мероприятии в Университете ADA для молодежи "День Европы: О Европейском Союзе".

"Вклад ЕС в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - очень большой. ЕС очень активен в реконструкции Карабаха, мы видим интерес европейских бизнес структур в этом вопросе", - заявил посол Литвы.

Литовский дипломат отметил важность подписания нового соглашения между ЕС и Азербайджаном.

Он также подчеркнул важность отношений Азербайджана и Литвы: "Азербайджан - это стратегический партнер для нас".

Эгидиюс Навикас заявил, что президент Литвы Гитанас Науседа совершит визит в нашу страну на следующей неделе.