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Посол Литвы: ЕС очень активен в реконструкции освобожденных земель Азербайджана

Посол Литвы: ЕС очень активен в реконструкции освобожденных земель Азербайджана Европейский союз вносит большой вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Карабах
12 мая 2022 г. 10:58
Посол Литвы: ЕС очень активен в реконструкции освобожденных земель Азербайджана

Европейский союз вносит большой вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас заявил на мероприятии в Университете ADA для молодежи "День Европы: О Европейском Союзе".

"Вклад ЕС в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - очень большой. ЕС очень активен в реконструкции Карабаха, мы видим интерес европейских бизнес структур в этом вопросе", - заявил посол Литвы.

Литовский дипломат отметил важность подписания нового соглашения между ЕС и Азербайджаном.

Он также подчеркнул важность отношений Азербайджана и Литвы: "Азербайджан - это стратегический партнер для нас".

Эгидиюс Навикас заявил, что президент Литвы Гитанас Науседа совершит визит в нашу страну на следующей неделе.

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