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Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ

Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ Американские компании заинтересованы и активно вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий Азербайджана.
Карабах
2 июля 2021 г. 14:59
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ

Американские компании заинтересованы и активно вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий Азербайджана.

Об этом Report заявил посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер.

"Реконструкция затрагивает многие сферы, от компаний, занимающихся обезвреживанием мин, архитектурно-дизайнерских компаний и до, возможно, энергетических компаний. Некоторые компании уже получили согласие на деятельность", - заявил дипломат.

Посол выразил надежду на мирную нормализацию отношений между народами Азербайджана и Армении.

"Для искоренения источников конфликта в регионе очень важно, чтобы люди нашли способ для коммуникации. США готовы оказать поддержку в процессе мирного урегулирования и примирения", -заявил посол США.

Чичек Мамедова

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Версия на английском языке Ambassador: US companies involved in restoring recovered territories - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Səfir: "ABŞ şirkətləri Azərbaycanın geri qaytarılmış torpaqlarının bərpası prosesində iştirak edir" - EKSKLÜZİV

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