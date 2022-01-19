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Посол: Китайские компании заинтересованы в участии в проектах на освобожденных территориях

Посол: Китайские компании заинтересованы в участии в проектах на освобожденных территориях Китайские компании заинтересованы в участии в работах на освобожденных землях Азербайджана, в частности в создании производств в промышленных парках на этих территориях. Об этом Report заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.
Карабах
19 января 2022 г. 10:46
Посол: Китайские компании заинтересованы в участии в проектах на освобожденных территориях
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Китайские компании заинтересованы в участии в работах на освобожденных землях Азербайджана, в частности в создании производств в промышленных парках на этих территориях. Об этом Report заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

Дипломат отметила, что китайские компании уже активно участвуют в реконструкционных работах на освобожденных землях Азербайджана. Так, китайская компания Huawei принимает участие в проектах по созданию "умных городов" и "умных сел" в Карабахе.

"Я уверена, что вместе с развитием наших двусторонних отношений, все больше китайских компаний будут участвовать в работах на освобожденных землях", - заявила Го Минь.

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Версия на английском языке Envoy: Chinese companies interested in projects in liberated Azerbaijani territories
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Çin şirkətləri Qarabağda həyata keçirilən layihələrdə iştirak etməkdə maraqlıdır”

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