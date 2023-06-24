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Посол Казахстана: Надеемся, что в регион Южного Кавказа придет мир и развитие

Посол Казахстана: Надеемся, что в регион Южного Кавказа придет мир и развитие Надеемся, что в регион Южного Кавказа придет мир и развитие и это важно для всех нас.
Карабах
24 июня 2023 г. 13:54
Посол Казахстана: Надеемся, что в регион Южного Кавказа придет мир и развитие

Надеемся, что в регион Южного Кавказа придет мир и развитие, это важно для всех нас.

Как сообщает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Алим Байел заявил журналистам в рамках поездки в Лачын.

"Мы сегодня вместе с послами других стран приехали в один из самых красивых районов Азербайджана - в Лачын. В Лачыне ведутся работы по восстановлению и благоустройству. Некоторые жители Лачынского района уже вернулись в свои родные дома, мы смогли пообщаться с ними",- сказал дипломат.

Посол отметил, что природа Лачына восхищает, и выразил уверенность в том, что этот район обладает большим экономическим потенциалом.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan səfiri: “Cənubi Qafqaz regionuna sülh və inkişafın gələcəyinə ümid edirik”
Версия на английском языке Kazakhstan ambassador: 'We hope that peace and development will come to the South Caucasus region'

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