Посол Казахстана: Надеемся, что в регион Южного Кавказа придет мир и развитие

Надеемся, что в регион Южного Кавказа придет мир и развитие и это важно для всех нас.

Надеемся, что в регион Южного Кавказа придет мир и развитие, это важно для всех нас.

Как сообщает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Алим Байел заявил журналистам в рамках поездки в Лачын.

"Мы сегодня вместе с послами других стран приехали в один из самых красивых районов Азербайджана - в Лачын. В Лачыне ведутся работы по восстановлению и благоустройству. Некоторые жители Лачынского района уже вернулись в свои родные дома, мы смогли пообщаться с ними",- сказал дипломат.

Посол отметил, что природа Лачына восхищает, и выразил уверенность в том, что этот район обладает большим экономическим потенциалом.