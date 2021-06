Посол Израиля в Азербайджане посетил Зангилан

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил освобожденный от армянской оккупации Зангиланский район.

Как сообщает Report, дипломат посетил территорию в Зангилане, где в рамках проекта Smart City будет создано молочное хозяйство.

"Здесь будет создано предприятие по производству молока по израильской технологии", - сказал Дж.Дик.