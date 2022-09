Посол Израиля в Азербайджане почтил память шехидов Отечественной войны

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик почтил память шехидов Отечественной войны.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Сегодня, в День памяти, мы вместе с нашими друзьями в Азербайджане и регионе вспоминаем жертв конфликта. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования их семьям. Мы молимся за мир на Южном Кавказе, который обеспечит всем достойное будущее", - говорится в публикации.