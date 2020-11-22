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Посол Италии: Физули отстроят заново, это будет красивый город

Посол Италии: Физули отстроят заново, это будет красивый город "Мы хотим, чтобы народы соседних стран жили в мире. Италия хочет стабильности в регионе. Это очень важно для нас".
Карабах
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22 ноября 2020 г. 19:19
Посол Италии: Физули отстроят заново, это будет красивый город
Аугусто Массари

"Мы хотим, чтобы народы соседних стран жили в мире. Италия хочет стабильности в регионе. Это очень важно для нас".

Как передает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, который находится с визитом в освобожденном городе Физули вместе с представителями дипломатического корпуса в Азербайджане.

"Печально в такой местности с красивым ландшафтом не видеть ничего. Мы надеемся, что люди смогут в будущем спокойно здесь жить. Физули отстроят заново, это будет красивый город", - добавил он.

Отметим, что представители дипломатического корпуса в нашей стране, в том числе послы, военные атташе и руководители международных организаций в Азербайджане, посетили город Физули, освобожденный от оккупации.

Дипломатов и военных атташе сопровождают помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliya səfiri: Belə gözəl landşafta malik Füzulidə heçnə görməmək kədərvericidir

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