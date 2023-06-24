Посол Ирана: Темпы восстановления на освобожденных территориях Азербайджана превзошли ожидания

Посол Ирана в Азербайджане выразил надежду, что вынужденные переселенцы из сопредельных с его страной освобожденных территорий смогут как можно скорее вернуться в родные края.

Посол Ирана в Азербайджане выразил надежду, что вынужденные переселенцы из сопредельных с его страной освобожденных территорий смогут как можно скорее вернуться в родные края.

Как передает Report, об этом посол Сейед Аббас Мусави сказал журналистам в рамках поездки в Лачын и Зангилан.

"Я не первый раз посещаю эти территории. И могу сказать, что здесь реализуются большие проекты, вкладываются значительные инвестиции - темпы реализации этих работ превзошли все ожидания. И надеюсь, что этим местам вернут былую красоту и бывшие вынужденные переселенцы вернутся в свои края",- сказал дипломат.

Посол отметил, что эти территории сопредельны с Ираном, и выразил надежду, что здесь будет восстановлено передвижение через границу. И в будущем эти земли получат еще большее развитие.