Посол Ирана: Мы рады освобождению территорий Азербайджана от оккупации

Сотрудничество между Ираном и Азербайджаном на освобожденных территориях очень важная тема. Мы рады освобождению земель Азербайджана от оккупации.

Сотрудничество между Ираном и Азербайджаном на освобожденных территориях очень важная тема. Мы рады освобождению земель Азербайджана от оккупации.

Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на пресс-конференции, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

По его словам, участие иранских компаний в проектах по восстановлению инфраструктуры освобожденных территорий обсуждалось на официальных встречах: "Мы ждем подписания договоров с иранскими компаниями".

Касательно пограничных пунктов между странами, посол отметил, что в настоящее время их четыре и планируется открытие еще двух - в Худаферине и Парсабаде.

Комментируя вопрос об открытии Зангезурского коридора, Сейед Аббас Мусави отметил, что эта тема - предмет для обсуждений между Азербайджаном и Арменией: "В любом случае, Иран с уважением относиться к любым решениям".