Посол: Инфраструктура в Лачыне восстановлена по самым высоким стандартам

В Лачыне инфраструктура и жилье восстановлены по самым высоким, международным стандартам.
Как передает Report, об этом журналистам сказал посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.
"Благодарен за возможность поехать в Лачын и увидеть все своими глазами. Мы знаем, что Лачын столько лет находился под оккупацией, и сегодня очень отрадно видеть изменения, свидетельствующие о наличии тут мирной жизни" , - сказал посол.
Он отметил, что в ходе взаимных визитов президентов двух стран неоднократно была выражена заинтересованность Кыргызстана в участии в реализации инфраструктурных проектов. По его словам, страна заинтересована в участии своих компаний в данном процессе.
Кроме того, посол Кыргызстана отметил, что Зангезурский коридор обладает особыми логистическими возможностями.