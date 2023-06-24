Посол: Инфраструктура в Лачыне восстановлена по самым высоким стандартам

В Лачыне инфраструктура и жилье восстановлены по самым высоким, международным стандартам.

В Лачыне инфраструктура и жилье восстановлены по самым высоким, международным стандартам.

Как передает Report, об этом журналистам сказал посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

"Благодарен за возможность поехать в Лачын и увидеть все своими глазами. Мы знаем, что Лачын столько лет находился под оккупацией, и сегодня очень отрадно видеть изменения, свидетельствующие о наличии тут мирной жизни" , - сказал посол.

Он отметил, что в ходе взаимных визитов президентов двух стран неоднократно была выражена заинтересованность Кыргызстана в участии в реализации инфраструктурных проектов. По его словам, страна заинтересована в участии своих компаний в данном процессе.

Кроме того, посол Кыргызстана отметил, что Зангезурский коридор обладает особыми логистическими возможностями.