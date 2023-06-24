О нас

Посол: Инфраструктура в Лачыне восстановлена по самым высоким стандартам

Посол: Инфраструктура в Лачыне восстановлена по самым высоким стандартам В Лачыне инфраструктура и жилье восстановлены по самым высоким, международным стандартам.
Карабах
24 июня 2023 г. 13:25
Посол: Инфраструктура в Лачыне восстановлена по самым высоким стандартам

В Лачыне инфраструктура и жилье восстановлены по самым высоким, международным стандартам.

Как передает Report, об этом журналистам сказал посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

"Благодарен за возможность поехать в Лачын и увидеть все своими глазами. Мы знаем, что Лачын столько лет находился под оккупацией, и сегодня очень отрадно видеть изменения, свидетельствующие о наличии тут мирной жизни" , - сказал посол.

Он отметил, что в ходе взаимных визитов президентов двух стран неоднократно была выражена заинтересованность Кыргызстана в участии в реализации инфраструктурных проектов. По его словам, страна заинтересована в участии своих компаний в данном процессе.

Кроме того, посол Кыргызстана отметил, что Зангезурский коридор обладает особыми логистическими возможностями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ambassador: Lachin's infrastructure restored to highest standards
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Laçında infrastruktur ən yüksək standartlara uyğun bərpa olunub”

Другие новости из категории

Иностранные дипломаты ознакомились с  площадью флага в Лачыне
ФотоИностранные дипломаты ознакомились с  площадью флага в Лачыне
24 июня 2023 г. 14:21
Венгерский журналист: Вынужденные покинуть Карабах много лет назад вернутся в процветающий регион
Венгерский журналист: Вынужденные покинуть Карабах много лет назад вернутся в процветающий регион
24 июня 2023 г. 14:14
Посол Казахстана: Надеемся, что в регион Южного Кавказа придет мир и развитие
Посол Казахстана: Надеемся, что в регион Южного Кавказа придет мир и развитие
24 июня 2023 г. 13:54
Иностранные дипломаты ознакомились с ходом строительства агропромышленного парка в Лачыне
ФотоИностранные дипломаты ознакомились с ходом строительства агропромышленного парка в Лачыне
24 июня 2023 г. 13:49
Посол Таджикистана: Возвратившиеся в Лачын будут жить в прекрасных условиях
Посол Таджикистана: Возвратившиеся в Лачын будут жить в прекрасных условиях
24 июня 2023 г. 13:38
Иностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами в Лачыне
ФотоИностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами в Лачыне
24 июня 2023 г. 13:08
Иностранных дипломатов проинформировали об армянских провокациях на ППП Лачын
ФотоИностранных дипломатов проинформировали об армянских провокациях на ППП "Лачын"
24 июня 2023 г. 11:14
Иностранные дипломаты и военные атташе прибыли в Зангилан
ФотоИностранные дипломаты и военные атташе прибыли в Зангилан
24 июня 2023 г. 09:21
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 30 мин
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 30 мин
19 июня 2023 г. 15:31
Госкомиссия: В Сарыгамыше армяне убили не только наших военных, но и многочисленных мирных жителей
Госкомиссия: В Сарыгамыше армяне убили не только наших военных, но и многочисленных мирных жителей
19 июня 2023 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi