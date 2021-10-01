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Посол: Германия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Посол: Германия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана Федеральное правительство Германии с первых дней оккупации азербайджанских территорий поддерживало территориальную целостность Азербайджана, призывая как азербайджанцев, так и армян выработать устойчивую формулу, которая позволит последним жить в безопасн
Карабах
1 октября 2021 г. 13:39
Посол: Германия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Вольфганг Маниг.

Федеральное правительство Германии с первых дней оккупации азербайджанских территорий поддерживало территориальную целостность Азербайджана, призывая как азербайджанцев, так и армян выработать устойчивую формулу, которая позволит последним жить в безопасности под суверенитетом Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

"Я готовлю поездку по установлению фактов в различные части возвращенных территорий, чтобы определить потребности в восстановлении, проблемы с разминированием и гуманитарные проблемы для безопасного расселения всех перемещенных лиц независимо от этнической принадлежности", - отметил посол.

Он отметил, что германские компании всех секторов, включая коммерческие компании по разминированию, строительные, сервисные и коммерческие секторы, будут полностью проинформированы соответствующим образом.

Так, по его словам, Германо-Азербайджанская торговая палата (AHK) предоставляет полезную информацию об экономических возможностях немецких компаний на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке Ambassador: Germany always emphasized territorial integrity of Azerbaijan

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