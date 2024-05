Посол Германии: Я впечатлен ходом реконструкции в Шуше

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал посла Германии в Азербайджане Ральфа Хорлеманна о работах по возвращению в Шушу вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в своем аккаунте в социальной сети.

”Я провел плодотворную встречу со специальным представителем в Шушинском районе Айдыном Керимовым и многое узнал об усилиях по развитию, а также о возвращении в Шушу вынужденных переселенцев", – отметил посол.

Подчеркнув, что он впечатлен ходом программы реконструкции в Шуше, Хорлеманн пообещал сюда вернуться.

"Я по-настоящему влюбился в Шушу, очень впечатлен ходом программы реконструкции. Я приеду снова!”, - написал он.