Посол Германии: Я впечатлен ходом реконструкции в Шуше
Посол Германии: Я впечатлен ходом реконструкции в ШушеСпециальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал посла Германии в Азербайджане Ральфа Хорлеманна о работах по возвращению в Шушу вынужденных переселенцев.
Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал посла Германии в Азербайджане Ральфа Хорлеманна о работах по возвращению в Шушу вынужденных переселенцев.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал в своем аккаунте в социальной сети.
”Я провел плодотворную встречу со специальным представителем в Шушинском районе Айдыном Керимовым и многое узнал об усилиях по развитию, а также о возвращении в Шушу вынужденных переселенцев", – отметил посол.
Подчеркнув, что он впечатлен ходом программы реконструкции в Шуше, Хорлеманн пообещал сюда вернуться.
"Я по-настоящему влюбился в Шушу, очень впечатлен ходом программы реконструкции. Я приеду снова!”, - написал он.
I had a fruitful meeting with the SpRep for the Shusha District Aydin Karimov and learned a lot about development efforts + the return of Shusha’s IDP community. I really fell in love with Shusha + was very impressed with the progress of the reconstruction program. I’ll be back! pic.twitter.com/iticgMkG74