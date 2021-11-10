Посол Германии: Трехстороннее заявление обязывает к трансграничному сотрудничеству

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг призывает к соблюдению положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении.

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг призывает к соблюдению положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении.

Как передает Report, В. Маниг опубликовал данное сообщение на своей странице в Twitter.

"Спустя год после прекращения боевых действий я призываю всех азербайджанцев и армян преодолеть десятилетия недоверия и ненависти. Трехсторонняя декларация обязывает к примирению и трансграничному сотрудничеству", - написал посол.

10 ноября прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Таким образом, был положен конец многолетнему армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.