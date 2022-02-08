Посол: Франция высоко оценивает освобождение Азербайджаном 8 армянских солдат

“Возвращение Азербайджаном 7 февраля 8 армянских солдат и отправка их французским самолетом в Ереван были хорошей новостью в контексте напряженности, в которой мы сейчас находимся в Европе”.

“Возвращение Азербайджаном 7 февраля 8 армянских солдат и отправка их французским самолетом в Ереван были хорошей новостью в контексте напряженности, в которой мы сейчас находимся в Европе”.

Как передает Report, об этом заявил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

Французский дипломат отметил, что подобные жесты доброй воли с обеих сторон создадут условия для продвижения Азербайджана и Армении к миру.

"Передача 8 армянских солдат противоположной стороне является результатом диалога, дипломатии и усилий по снижению напряженности, начатых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Это произошло, в частности, после онлайн-встречи четырех лидеров 4 февраля".

Посол отметил, что Франция высоко ценит этот жест Азербайджана.

"Возвращение 8 армянских солдат требует сильной политической воли, как и в таких областях, как снижение напряженности на границе, делимитация и демаркация, открытие коммуникационных линий между Азербайджаном и Арменией", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что переход к мирному процессу приведет и к другим прорывам в гуманитарной сфере. Гросс заявил, что Франция выдвинула предложение о сотрудничестве с ANAMA в области разминирования и помощи жертвам мин:

"После десятилетий конфликта действительно необходимо восстановить доверие среди населения и смягчить боль и страдания семей, в частности, позволить задержанным воссоединиться со своими близкими, найти останки пропавших без вести, оказать помощь жертвам мин и обеспечить очистку территорий от мин. Именно поэтому Франция, как и в прошлом году, в 2022 году с помощью Международного Комитета Красного Креста продолжит работать со сторонами и, в частности, с Азербайджаном, чтобы помочь в выявлении пропавших без вести лиц2.