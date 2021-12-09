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Посол Франции выразил соболезнования семьям погибших при подрыве на мине в Шуше

Посол Франции выразил соболезнования семьям погибших при подрыве на мине в Шуше Посол Франции в Азербайджане Захари Гросс выразил соболезнования семьям погибших гражданских лиц, подорвавшихся на мине в селе Дашалты Шушинского района.
Карабах
9 декабря 2021 г. 17:40
Посол Франции выразил соболезнования семьям погибших при подрыве на мине в Шуше
Захарий Гросс

Посол Франции в Азербайджане Захари Гросс выразил соболезнования семьям погибших при подрыве на мине в селе Дашалты Шушинского района.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Мои мысли обращены к семьям двух гражданских жертв наземных мин, которые скончались сегодня в Дашалты", - написал посол.

9 декабря на территории Шушинского района сотрудник компании-подрядчика Voltac Орхан Ханатов 1999 г.р. и сотрудник ООО "Ченгиз Иншаат" Вусал Гандиев 1992 г.р. подорвались на мине во время проведения ремонтно-строительных работ на территории района.

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Версия на английском языке French envoy condoles to families of mine blast victims near Shusha

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