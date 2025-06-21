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Посол Франции: Я впервые в Шуше - символе искусства и культуры Азербайджана

Посол Франции: Я впервые в Шуше - символе искусства и культуры Азербайджана Посол Франции: Шуша - символ искусства и культуры Азербайджана
Карабах
21 июня 2025 г. 11:09
Посол Франции: Я впервые в Шуше - символе искусства и культуры Азербайджана

Шуша - это тот город, который позволяет понять азербайджанскую культуру.

Об этом в Шуше заявила Report посол Франции в Азербайджане Анн Буайон.

Дипломат отметила, что это ее первый визит в Шушу.

"Действительно, испытываю огромное чувство радости, находясь здесь. Знаю, что Шуша занимает особое место для Азербайджана, поскольку этот город является символом культуры и искусства. Кроме того, Шуша подарила миру много известных людей", - сказала она.

Буайон также подчеркнула, что восхищена темпами строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

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Версия на английском языке French envoy: 'This is my first time in Shusha, symbol of Azerbaijani art, culture'
Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri: Şuşada olmaqdan böyük sevinc hissi keçirirəm

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