Посол Франции: Я впервые в Шуше - символе искусства и культуры Азербайджана

Посол Франции: Шуша - символ искусства и культуры Азербайджана

Шуша - это тот город, который позволяет понять азербайджанскую культуру.

Об этом в Шуше заявила Report посол Франции в Азербайджане Анн Буайон.

Дипломат отметила, что это ее первый визит в Шушу.

"Действительно, испытываю огромное чувство радости, находясь здесь. Знаю, что Шуша занимает особое место для Азербайджана, поскольку этот город является символом культуры и искусства. Кроме того, Шуша подарила миру много известных людей", - сказала она.

Буайон также подчеркнула, что восхищена темпами строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.