Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс прокомментировал вопрос обсуждения парламентом этой страны резолюции о признании так называемой "Нагорно-Карабахской республики".

Как сообщает Report, на своей официальной странице в Twitter дипломат написал:

"Я думаю, к настоящему времени всем должно быть предельно ясно одно: Французское правительство признает независимость своего парламента. Оно не признает независимость Карабаха", - написал посол.

Ранее министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан также высказался по этому поводу.

