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Посол ЕС: Жители Азербайджана должны быть защищены от опасности наземных мин

Посол ЕС: Жители Азербайджана должны быть защищены от опасности наземных мин Население Азербайджана должно быть обеспечено защитой от угрозы, представляемой наличием наземных мин.
Карабах
6 декабря 2023 г. 12:12
Посол ЕС: Жители Азербайджана должны быть защищены от опасности наземных мин

Население Азербайджана должно быть обеспечено защитой от опасности, представляемой наземными минами на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко написал в социальной сети "Х".

"Глубоко огорчены известием о ранении еще одного сапера Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). Жители Азербайджана должны быть защищены от смертельной опасности, представляемой наземными минами. ЕС будет продолжать поддерживать Азербайджан в его усилиях по очистке территорий от всех наземных мин",- говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Aİ səfiri: “Azərbaycan əhalisi mina təhlükəsindən qorunmalıdır”
Версия на английском языке EU ambassador: People in Azerbaijan should live free of horrible danger of landmines

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