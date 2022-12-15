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Посол: ЕС продолжит оказывать содействие Азербайджану в разминировании

Посол: ЕС продолжит оказывать содействие Азербайджану в разминировании Европейский союз продолжит содействовать процессу разминирования освобожденных территорий Азербайджана
Карабах
15 декабря 2022 г. 11:37
Посол: ЕС продолжит оказывать содействие Азербайджану в разминировании

Европейский союз продолжит содействовать процессу разминирования освобожденных территорий Азербайджана

Как передает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил в ходе пресс-конференции в Баку 15 декабря.

"Разминирование - важная часть восстановления освобожденных территорий. 27 стран поддерживают этот процесс", отметил посол ЕС.

По его словам, проекты ЕС распространяются на всю страну: "Мы уже рассматриваем такую возможность в поддержке освобожденных территорий. Ожидаем от властей ответа, каковы приоритетные проекты здесь".

Михалко выразил надежду на установление устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Aİ minalardan təmizlənmə prosesində Azərbaycana yardımı davam etdirəcək”
Версия на английском языке Envoy: EU to continue assisting Azerbaijan in demining

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