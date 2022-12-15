Посол: ЕС продолжит оказывать содействие Азербайджану в разминировании

Европейский союз продолжит содействовать процессу разминирования освобожденных территорий Азербайджана

Европейский союз продолжит содействовать процессу разминирования освобожденных территорий Азербайджана

Как передает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил в ходе пресс-конференции в Баку 15 декабря.

"Разминирование - важная часть восстановления освобожденных территорий. 27 стран поддерживают этот процесс", отметил посол ЕС.

По его словам, проекты ЕС распространяются на всю страну: "Мы уже рассматриваем такую возможность в поддержке освобожденных территорий. Ожидаем от властей ответа, каковы приоритетные проекты здесь".

Михалко выразил надежду на установление устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе.