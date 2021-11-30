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Посол: ЕС поддерживает процесс разминирования освобожденных территорий Азербайджана

Посол: ЕС поддерживает процесс разминирования освобожденных территорий Азербайджана Европейский союз поддерживает деятельность по разминированию и восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.
Карабах
30 ноября 2021 г. 13:55

Европейский союз поддерживает деятельность по разминированию и восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко, комментируя вопрос о готовности стран ЕС принять участие в восстановлении инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Нам очень интересно услышать от властей Азербайджана о планах и проектах, которые готовятся. По сути, ЕС уже поддерживает работу по восстановлению территорий и процесс разминирования. Мы поддерживаем программы UNDP по разминированию, что также необходимо для дальнейшего развития", - отметил посол.

По его словам, ряд проектов, реализуемых Азербайджаном на освобожденных территориях "совпадают с приоритетами сотрудничества с Европейским союзом, это в том числе создание зоны "зеленой энергии", концепция "умное село" и другие".

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