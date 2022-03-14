Посол: ЕС поддерживает деятельность по разминированию в Карабахе

Европейский союз поддерживает деятельность по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.

Европейский союз поддерживает деятельность по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, выступая в Университете ADA в ходе мероприятия, посвященного деятельности программы "Восточное партнерство".

"Евросоюз поддерживает как Азербайджан, так и Армению в постконфликтной ситуации. Мы сотрудничаем во имя мира и стабильности в регионе. Через UNDP мы выделили средства ANAMA для разминирования на освобожденных территориях и намерены и дальше поддерживать этот процесс", - заявил Михалко.