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Посол: ЕС поддерживает деятельность Азербайджана по разминированию

Посол: ЕС поддерживает деятельность Азербайджана по разминированию Европейский союз поддерживает деятельность ANAMA и работы Азербайджана по разминированию.
Карабах
1 апреля 2022 г. 10:19
Посол: ЕС поддерживает деятельность Азербайджана по разминированию
Петер Михалко

Европейский союз поддерживает деятельность ANAMA и работы Азербайджана по разминированию.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на проходящей в Баку международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Он отметил, что изначально Евросоюз был одним из крупнейших партнеров Азербайджана в вопросах разминирования.

Посол подчеркнул, что ЕС намерен и дальше работать с Азербайджаном по достижению Целей устойчивого развития.

"ЕС в целом работает с агентствами ООН для поддержки разминирования, в том числе путем выделения средств. Так, ANAMA было выделено 2,5 млн. евро", - заявил П. Михалко.

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Версия на английском языке EU supports Azerbaijan's demining actions, Ambassador Michalko says
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Aİ Azərbaycanın minatəmizləmə fəaliyyətini dəstəkləyir”

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