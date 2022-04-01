Посол: ЕС поддерживает деятельность Азербайджана по разминированию

Европейский союз поддерживает деятельность ANAMA и работы Азербайджана по разминированию.

Европейский союз поддерживает деятельность ANAMA и работы Азербайджана по разминированию.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на проходящей в Баку международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Он отметил, что изначально Евросоюз был одним из крупнейших партнеров Азербайджана в вопросах разминирования.

Посол подчеркнул, что ЕС намерен и дальше работать с Азербайджаном по достижению Целей устойчивого развития.

"ЕС в целом работает с агентствами ООН для поддержки разминирования, в том числе путем выделения средств. Так, ANAMA было выделено 2,5 млн. евро", - заявил П. Михалко.