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Посол ЕС о выдаче Азербайджану Арменией карты минных полей

Посол ЕС о выдаче Азербайджану Арменией карты минных полей Кестутис Янкаускас: "Было много партнеров, которые содействовали этому процессу"
Карабах
14 июня 2021 г. 13:15
Посол ЕС о выдаче Азербайджану Арменией карты минных полей

"Очень важные события произошли в субботу. Как вы уже наверняка знаете, Армения предоставила карту минных полей Агдамского района Азербайджану, а Азербайджан вернул 15 военных армянской стороне. Было много партнеров, которые содействовали этому процессу, включая и Европейский Союз, но в первую очередь, это произошло в результате договоренностей между Азербайджаном и Арменией".

Как передает Report , об этом заявил руководитель представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на онлайн открытии Фестиваля европейских фильмов.

"Наше партнерство между Азербайджаном и ЕС направлено на работу по политическим вопросам таким как безопасность, мир, региональное развитие и укрепление культурных связей", - добавил он.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поприветствовал возвращение Азербайджаном задержанных армян.

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