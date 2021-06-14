Посол ЕС о выдаче Азербайджану Арменией карты минных полей

Кестутис Янкаускас: "Было много партнеров, которые содействовали этому процессу"

"Очень важные события произошли в субботу. Как вы уже наверняка знаете, Армения предоставила карту минных полей Агдамского района Азербайджану, а Азербайджан вернул 15 военных армянской стороне. Было много партнеров, которые содействовали этому процессу, включая и Европейский Союз, но в первую очередь, это произошло в результате договоренностей между Азербайджаном и Арменией".

Как передает Report , об этом заявил руководитель представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на онлайн открытии Фестиваля европейских фильмов.

"Наше партнерство между Азербайджаном и ЕС направлено на работу по политическим вопросам таким как безопасность, мир, региональное развитие и укрепление культурных связей", - добавил он.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поприветствовал возвращение Азербайджаном задержанных армян.