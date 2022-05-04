Посол: ЕС готовит следующий пакет помощи Азербайджану в разминировании

Европейский союз продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий, в настоящее время готовится следующий пакет помощи в разминировании.

Европейский союз продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий, в настоящее время готовится следующий пакет помощи в разминировании.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил на пресс-конференции.

"Мы посредством UNDP поддерживаем деятельность ANAMA по разминированию. Нынешний пакет помощи составляет 2,5 млн. евро. ANAMA прилагает большие усилия по устранению минной опасности, и очень большая задача стоит перед Азербайджаном. Мы работаем над подготовкой следующего пакета помощи, будем поддерживать Азербайджан в этом вопросе и дальше", - заявил посол ЕС.