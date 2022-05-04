О нас
Аудио новости

Посол: ЕС готовит следующий пакет помощи Азербайджану в разминировании

Посол: ЕС готовит следующий пакет помощи Азербайджану в разминировании Европейский союз продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий, в настоящее время готовится следующий пакет помощи в разминировании.
Карабах
4 мая 2022 г. 16:41
Посол: ЕС готовит следующий пакет помощи Азербайджану в разминировании

Европейский союз продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий, в настоящее время готовится следующий пакет помощи в разминировании.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил на пресс-конференции.

"Мы посредством UNDP поддерживаем деятельность ANAMA по разминированию. Нынешний пакет помощи составляет 2,5 млн. евро. ANAMA прилагает большие усилия по устранению минной опасности, и очень большая задача стоит перед Азербайджаном. Мы работаем над подготовкой следующего пакета помощи, будем поддерживать Азербайджан в этом вопросе и дальше", - заявил посол ЕС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ambassador: EU preparing next package of aid to assist Azerbaijan's demining efforts
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Aİ minaların təmizlənməsi üçün Azərbaycana növbəti yardım paketini hazırlayır"

Самое важное

Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
4 мая 2022 г. 16:20
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 16:17
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
3 мая 2022 г. 13:20
Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
ФотоПедагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
3 мая 2022 г. 12:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
2 мая 2022 г. 21:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi